شاركت الفنانة اللبنانية”سيرين عبد النور” جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة صور من حفل زفافها قبل 13 عاماً، وذلك احتفالاً بعيد زواجها، ولفتت الفنانة أنظار عدد كبير من المتابعين الذين رأوا أنها لم تتغير كثيراً وأنها ما زالت تتمتع بالجمال الطبيعي، لافتين إلى أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل.

وأرفقت عبد النور تلك الصور بالتعليق؛ حيث قالت: “صارو ١٣ سنة والعمر كله يا رب.. عيد زواج 8/7/2007”. وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها الذين تمنوا لها دوام السعادة إلى جانب عائلتها. ومن أبرز هؤلاء الإعلامية المصرية “وفاء الكيلاني” والفنانة التونسية “لطيفة” ومصمم الأزياء “أنطوان القارح” والممثلة اللبنانية “ماغي بو غصن”.

في سياق آخر ، يُذكر أن الفنانة سيرين عبد النور قد أعربت في وقت سابق عن حزنها لما شهدته منطقة الهرمل في شمال لبنان من حرائق، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتي تسببت في ضرر كبير بإحتراق المزروعات التي يعيش منها أهالي المنطقة؛ وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات “تويتر”، حيث قالت: “يا رب دخيلك.. ناقصنا بعد حرائق ما بكفي قلوبنا محترقة يا رب فك هالسحر عن لبنان باركنا وخلص شعبنا وارضنا الهرمل تحترق”.