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صور.. محمد رمضان “المشتري الثاني” في معرض الرياض للسيارات

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mohamed ramadan

محمد رمضان

بات الفنان المصري محمد رمضان ثاني مشترٍ في معرض الرياض للسيارات، الذي انطلقت فعالياته اليوم الخميس 21 نوفمبر ويستمر حتى 26 نوفمبر 2019م، بعد نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو، الذي اقتنص مع انطلاقة المعرض سيارة أستون مارتن طراز (رابيد AMR).

واستغل الفنان المصري فرصة وجوده بالمعرض، لإقامة حفلة غنائية مساء اليوم الخميس، ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G65، تتواجد منها 65 سيارة فقط في العالم، إحداها ذهبت إلى محمد رمضان، والذي ظهر في مقطع فيديو نشر على حساب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، يتحدث فيه عن غيرته من شراء البرازيلي رونالدينيو سيارة أستون مارتن، ليصبح بعدها ثاني مشترٍ في معرض الرياض للسيارات.

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