حرصت الفنانة المصرية نهال عنبر علي إحياء الذكرى الأولى لرحـيل شقيقتها الوحيدة، والتي تُدعى “بهرة” حيث نشرت الفنانة مجموعة من الصور التى تجمعها بشقيقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وبدت شقيقة نهال عنبر الراحلة تشبهها إلي حدٍ كبير، بل تفوقت عليها في الجمال، وهذا م أشارت إليه بعض التعليقات، وقد عبرت الفنانة عن افتقـادها الشديد لشقيقتها الراحـلة، والتي عاشت معها كل مراحل حياتها.

الفنانة كتبت: “في ذكرى السنة الأولى لأختي الوحيدة اللي عشت معاها كل مراحل حياتي، وكنتي اختي وصديقتي وعشرة عمري كله من الطفولة لحد لما تركتيني ورحتي عند ربنا في مكان احسن من الدنيا بكتير، وحشتينا ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته اسألكم الدعاء والفاتحة”.

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في سياقٍ آخر، طلبت الفنانة نهال عنبر من الجمهور الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز، وكتبت نهال عنبر عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”: “اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما يارب ترجع لبناتها بسلامة ويصبر قلبهم علي فراق باباهم ويبرد قلبهم يارب والدتهم ترجع لهم بالسلامة يارب #أرجو_الدعاء”.

وزف الإعلامي المصري رامي رضوان بشرى سارة للجمهور تخص الحالة الصحية لحماته الفنانة دلال عبد العزيز وهي إن مسحتها سلبية من فيروس كورونا، وكتب عبر صفحته بـ”فيسبوك“: “الأهل والأصدقاء لكل من يحاول الإتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية أ. دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي ا.سمير غـانم. (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك)”.

وتابع: “لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها. الحمد لله على كل شيء.نشكركم لتفهمكم والإكتفاء بالرسائل النصية.ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب”.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم، يوم الخميس عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية، وأمس الجمعة، شيعت جنازة الفنان الراحل من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وعلى الصعيد الفنى، شاركت نهال عنبر في “مسلسل الطاووس” بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

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