تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً من أرشيف الفنانة الكويتية القديرة سعاد عبدالله، بدت فيها في مطلع شبابها ولفتت الأنظار بجمال ملامحها. وهذا ما أشار إليه الكثير من المتابعين في تعليقاتهم، لافتين إلى أنها لم تتغير كثيراً رغم التقدّم في العمر.

ويُشار إلى أن سعاد من أصول عراقية. توفي والدها وهي لا تزال صغيرة ثم تزوجت والدتها من تاجر كويتي وانتقلت للعيش معه في الكويت.

في العام 1968 تزوجت سعاد المخرج الكويتي فيصل الضاحي، وحصلت على الجنسية الكويتية، وأنجبت 3 أبناء هم: طلال وفواز وعالية.

بدأت سعاد عبدالله مسيرتها الفنية في العام 1963 إلى جانب الفنان الراحل محمد النشمي من خلال برنامج “ديوانية التلفزيون”. وعملت في العام التالي مع “فرقة المسرح الكويتي”. وبعدها حفل سجّلها الفني بالأعمال بدءاً من سباعية “قاتل أخيه” ثم “أسطورة الصحراء” و”ابن سينا” و”الرحيل” و”بيت أبو خالد” و”درس خصوصي” و”المصير” و”خرج ولم يعد” و”على الدنيا السلام” و”الخروج من الهاوية” و”فضة قلبها أبيض” و”جنّة هلي”.