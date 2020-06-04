تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورتين نادرتين تنشران للمرة الأولى من حفل زفاف الفنانة المصرية القديرة ​”إنعام سالوسة”​ على المخرج ​”سمير العصفور” يعود تاريخهما لأكثر من 60 عاماً، وظهرت سالوسة في الصور وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض بملامح قريبة من ملامح الفنانة الشابة “تارا عماد”.

حيث ظهرت سالوسة في الصور التي كانت بالأبيض والأسود، بفستان أبيض قصير مع طرحة قصيرة، و تفاعل عدد من النشطاء وروّاد السوشيا ميديا مع إطلالتها وتداولوا الصور بشكل كبير، وأثنوا على أناقتها ورقيّها .

صورة نادرة للفنانة “إنعام سالوسة” من حفل زفافها

صورة من حفل زفاف الفنانة “إنعام سالوسة ” والمخرج “سمير العصفور”

يُذكر أن الفنانة القديرة أنعام سالوسة قد شاركت مؤخراً في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسلين، “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، وحقق مشهد وفاتها نجاحاً كبيراً وتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا ببراعة أدائها .

كما شاركت سالوسة في مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.