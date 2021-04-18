نادرًا ما يشاهد الجمهور النجمة الكبيرة “سميحة أيوب” فى شبابها، فأغلب الجمهور يتذكر أيوب وهي في أدوارها عندما تقدمت في السن ونادرا ما يعرف الجمهور شكلها وهي في ريعان شبابها، إلا أنها ربما لم يختلف شكلها كثيرًا في شبابها عن الصورة الذهنية لدى الجمهور عنها وهي كبيرة في السن فالملامح تتغير.

حيث أن أحد الحسابات الناشطة على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” خالف هذه القاعدة ونشر مؤخرا، صورًا وبعض اللقطات من الأفلام للفنانة في زمن شبابها، وتبين من خلالها أنها كانت شابةً جميلةً، وهذا تزامنا مع عرض مسلسلها الجديد التى تشارك به في موسم رمضان 2021 الجاري، وانطلقت إثر هذا موجة من تعليقات المتابعين.

يُذكر عن الفنانة سميحة أيوب ممثلة مسرحية وسينمائية، شاركت في نحو 170 مسرحية، إضافة إلى أربعين فيلما، إلى جانب مسلسلات وسهرات تليفزيونية عديدة. تعد إحدى رائدات المسرح المصري، وقد أطلق عليها النقاد “سيدة المسرح العربي”، وشاركت في إثراء الحركة الفنية لمدة جاوزت الخمسين عاماً.

أهم أعمالها الفنية كانت في مجال المسرح، حيث شاركت في نحو 170 مسرحية طوال رحلتها الفنية، التي جاوزت نصف قرن، منها “كوبري الناموس”، و”السبنسة”، و”الخديوي”، و”ست الملك”، و”دماء على ستار الكعبة”، و”العباسة”، و”سكة السلامة”، و”العمر لحظة”، و”رابعة العدوية”، و”ست البنات”، و”المنقذة والصعلوك”، و”سقوط فرعون”، و”صندوق الدنيا”، و”الفتى مهران”، و”ليلة الحنة”.

نالت سيدة المسرح العربي العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1966، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس السوري حافظ الأسد عام 1983، كما حصلت على وسام بدرجة فارس من الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار دستان عام 1977، ووسام آخر من تونس، بالإضافة إلى شهادة تقدير من الرئيس الراحل أنور السادات عام 1979.

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وتشارك حاليًا الفنانة الكبيرة سميحة أيوب في “مسلسل الطاووس” الذي يعرض ضمن سباق الموسم الرمضاني، وتجسد دور “ماتيلدا” السيدة القبطية التي تساند سهر الصايغ “ضحية الاغتصاب” في الحصول على حقها من المغتصبين.

وكشفت الفنانة في تصريحاتها الأخيرة عن جوانب مختلفة من هذا المسلسل، وعن رأيها في دراما رمضان 2021 بشكل عام، حيث قالت:”دور “ماتيلدا” في مسلسل “الطاووس” يرمز للوحدة الوطنية والأخوة والسلام بين المصريين وأن إذا وقع أحد في أزمة يقف بجواره أخيه المصري دون النظر إلى الأديان”

وأوضحت:” أعجبت كثيرا بالمسلسل وقصته لأنها مشكلة الساعة وأنا مهتمة بقضايا الاغتصاب لأنه لابد من دعم المتضررات، كما أن قصة المسلسل لا تمت لصلة بقضية فيرمونت، والاغتصاب والتحرش منتشر بشكل كبير”.

وعن فريق العمل قالت الفنانة الكبيرة: “سهر الصايغ ممثلة موهوبة وقدمت مشهد الصدمة ما بعد الاغتصاب على أكمل وجه، ورؤوف عبد العزيز مخرج مبدع قدم مشهد الاغتصاب بمنتهى الرقي دون أن يخدش حياء المشاهد او يجرح مشاعره”.

يُشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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