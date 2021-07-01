تداول عدد من الحسابات علي مواقع السوشيال ميديا مجموعة من الصور القديمة من مرحلة المراهقة للفنانة نيللي كريم، كانت قد نشرتها عبر حسابها الخاص علي “إنستجرام” ورصدت الصور شكلها علي إمتداد مرحلة المراهقة، حيث كشفت عن التغيير الملحوظ في شكلها في مراحل الدراسة وحتى بداية مرحلة الجامعة تزامنًا مع إنجاب طفلها الأول.

وبحسب تعليقات المتابعين، فقد أجمعت الآراء علي جمال إطلالة نيللي كريم بين مرحلة المراهقة واليوم حيث تبلغ الـ46 من عمرها، فأشار الكثيرين إلى محافظتها على تفاصيل ملامح وجهها، بالرغم من خضوعها لبعض التعديلات التجميلية البسيطة جداً، وأشار البعض الآخر إلى أن جمالها لم يتغير مطلقًا بمرور الزمن وبإختلاف مراحلها العمرية.

وتزوجت الفنانة نيللي كريم أول مرة من رجل الأعمال بهاء صبري بعمر الـ16 سنة، بدون موافقة عائلتها، وذلك بعد وفاة والدها بـ6 أشهر فقط، وانفصلت عن زوجها بعد زواج 9 سنوات، وأثمر هذا الزواج عن طفلين هما “كريم ويوسف”.

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هذا وتستعد نيللي كريم، لبطولة “فيلم كازابلانكا 2“، والتي ظهرت كضيفة شرف في نهاية أحداث الجزء الأول، وتقدم خلاله شخصية «منة»، وتسيطر مشاهد الأكشن على دورها، وذلك بعد نجاحها في تقديم عدد كبير من مشاهد الأكشن في الفيلم. وسافر أبطال العمل إلى مدينة برشلونة، وتقرر أن تكون نيللى كريم هى البطلة النسائية في الجزء الثانى أمام أمير كرارة، وبذلك ينتهى دور كل من غادة عادل ولبلبة حيث انتهت الشخصيات التى قدمتها كل منهما فى الجزء الأول.

وانتهت نيللى مؤخرًا من تصوير مشاهدها في “فيلم 200 جنيه” تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم النجوم اسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوى، أحمد رزق، محمد فراج، اسر ياسين ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الإجتماعية.

أيضًا من المقرر أن تستأنف نيللي خلال أيام تصوير مشاهدها في “فيلم العميل صفر“، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر بسبب ارتباط أبطال العمل بتصوير أعمالهم الرمضانية، والفيلم بطولة نيللي كريم، أكرم حسني، محمد علاء، بيومي فؤاد، لبلبة، نور أبو العلا، سامية طرابلسي، ومن تأليف وائل عبدالله وإخراج محمد سامي.

يُذكر أن أخر أعمال نيللي كريم “مسلسل ضد الكسر” والذى عرض بموسم رمضان 2021 الماضي، بطولة، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تـــارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، تامر هشام، جمال يوسف، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

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