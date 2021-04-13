تداول عدد من الحسابات الناشطة علي مواقع السوشيال ميديا، عدة صور قديمة للفنانة المصرية علا رامي، وتبين أنها التُقطت منذ 53 عامًا، أي حين كانت في الثامنة من عمرها، أثناء مشاركتها في فيلم «السمان والخريف» الذي عرض في العام 1967 إلى جانب عدد من كبار النجوم، ومنهم الفنان محمود مرسي والفنانة نادية لطفي.

وأثارت تلك الصور اهتمام المتابعين على الحسابات التي أعادت نشرها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام“. وأبدى الكثيرون إعجابهم بنعومة ملامحها وبراءتها… مؤكدين أنها جميلة منذ صغرها. ومما جاء في التعليقات: “قمر من يومها” و”جميلة من هي صغيرة الى الآن” و”سبحان مغير الأحوال” و”سبعة وستين كبيرة”.

الفنان محمود مرسي مع الفنانة علا رامي من فيلم السمان والخريف عام – (1967)



يُشار إلى أن علا رامي بدأت التمثيل مع شقيقتها الممثلة سحر رامي، وشاركت في بداياتها في الكثير من الأعمال، وأبرزها “جريمة في الحي الهادي” و”الزوجة الثانية” مع الفنانة الراحلة سعاد حسني و”السيرك”، وأوبريت “الدندورمة” و”هروب” و”الحب قبل الخبز أحياناً”. كما أنها تخرجت في المعهد العالي للباليه.

بوستر فيلم السمان والخريف – (1967)م

ومن أكثر أعمال علا شهرةً بعد ذلك، مسلسل “رأفت الهجان” و”أولاد الملجأ” و”صاحب الإدارة بواب العمارة” و”ابن تحية عزوز” و”وصية رجل مجنون” و”اللعيبة” و”صائد الأحلام” و”كتيبة الإعدام” و”حنفي الأبّهة” مع عادل امام و”الستات” مع محمود ياسين.

مشهد للفنانة علا رامي وهي طفلة بعمر الـ 8 سنوات

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من ناحية آخري، تشارك الفنانة علا رامي في أحدث أدوارها بـ “مسلسل وادي الجن“، ومن الاسماء اللافتة المشاركة في المسلسل صالح عبدالنبي، كريم الدسوقي، أحمد عبدالحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبدالغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، مع ظهور خاص للفنانة بشرى.

وتدور أحداث مسلسل وادي الجن حول مجموعة من الأصدقاء قرورا الخروج في رحلة إلى الصحراء، لكنهم يبتعدون عن الفوج الخاص بهم ويدخلون إلى وادي الجن فتحدث لهم أشياء غريبة، ويحاولون الفرار منها دون خسائر، مع استخدام المؤثرات البصرية التي قدمها المسلسل متقنة، وهو ما أثار إعجاب المشاهدين.

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