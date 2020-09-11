تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” عدداً من الصور النادرة التي التُقطت قديماً للفنان المصري الراحل نور الشريف وزوجته بوسي وابنتيهما مي وسارة.

ولفتت إحدى هذه الصور الأنظار حيث ظهر فيها نور وبوسي في لقطة نادرة من حفل زفافهما. وهو ما أثار اهتمام الكثير من المتابعين الذين أشاروا إلى انهم لم يروا من قبل هذه الصورة من ضمن الصور التي نُشرت للفنانين والتُقطت في المناسبة نفسها.

كما أظهرت صورة أخرى الممثل الراحل وزوجته وابنتيهما إلى جانب الفنانة نورا وأفراد آخرين من الأسرة. ويشار إلى أن مي نشرت على حسابها الخاص صورة قديمة التُقطت لها برفقة والدها وشقيقتها، وهو ما جاء لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لوفاته. وتعليقاً عليها كتبت: “اليوم الذكرى السنوية الخامسة لوالدي نور الشريف، اللهم أرحمه برحمتك و اغفر له. رجاءً قراءة الفاتحة”. وحققت الصورة أكثر من 14 ألف إعجاب، وتفاعل معها الكثير من الفنانين ومنهم هند صبري ومحمد محمود عبد العزيز ومجدي كامل.