صور وفيديو.. الشعر الأبيض يغزو رأس وائل كفوري

صدم النجم اللبناني وائل كفوري محبيه في أحدث ظهور له خلال زيارته ضمن وفد فني لسعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني.

كفوري الذي أكمل عامه الـ 43 سبتمبر الماضي، ظهر في فيديو من كواليس اللقاء، وقد تسرب الشيب لشعر رأسه بشكل أظهره في سن أكبر من عمره، حيث تبادل فانز النجم اللبناني الفيديو وصور منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متغزلين في الشعر الأبيض الذي ضرب رأس كفوري، واعتبروه نوع من الوقار، في الوقت الذي خمّن البعض أن يكون وائل قد صبغ شعره باللون الرمادي الفاتح للحصول على «لوك» جديد.



يُذكر أن الوفد الفني الذي زار الحريري ضمّ إلى جانب وائل كفوري كلاً من؛ وليد توفيق، وائل جسار، ،فارس كرم، الملحن سمير صفير، والشاعر نزار فرنسيس ، المنتج اللبناني جيجي لامارا، وهو مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

من ناحية أخرى، طرح وائل كفوري مؤخرا ألبومه الجديد «W.» وذلك بعد غياب ثلاث سنوات عن الساحة الغنائية منذ آخر ألبوماته «الغرام المستحيل».