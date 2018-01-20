صور وفيديو.. نسرين طافش تهرب من الأجواء الباردة إلى سيريلانكا.. ولأول مرة تحمل ثعباناً

قررت الفنانة السورية نسرين طافش قضاء أجازة صيفية في عز أيام الشتاء التي تضرب طقس الدول العربية حالياً، حيث هربت من الأجواء الباردة، إلى دولة سريلانكا التي تقع في جنوب آسيا.

نسرين اعربت عن سعادتها واستمتاعها بأجازتها في سرلانكا التي تتمتع بطبيعة مميزة، وحرصت على مشاركة الفانز بصور من مزاراته السياحية المختلفة، كما نشرت مقاطع فيديو، ظهرت فيها تحمل ثعباناً يصل وزنه لـ6 كيلو جراماً، مؤكدة أنها لأول مرة تخوض هذه التجربة، وفي فيديو آخر، ظهرت الفنانة الشابة تتابع تجمعات الفيلة في مكان يُطلق عليه «محضن الفيلة»، وهي اللقطات التي حمّست متابعيها لزيارة سرلانكا.

من ناحية أخرى، انضمت نسرين طافش لأسرة مسلسل «الزيبق» في موسمه الثاني، حيث عًرض الجزء الأول منه في الموسم الرمضاني الماضي، والعمل سيناريو وحوار وليد يوسف وإخراج وائل عبدلله، ويشارك في بطولته، كريم عبدالعزيز، شريف منير، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، كارمن لبس، هادي الجيار، نهلة سلامة، وغيرهم.