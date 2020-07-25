شاركت الفنانة المصرية “ياسمين صبري” جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورتين، حيث ظهرت وهي تقضي الأجازة الصيفية بـ جزر المالديف، وكانت داخل أحد أحواض السباحة وترتدي مايوه، مما عرضها لبعض الهجوم الأنتقادات .

حيث ظهرت ياسمين صبري في تلك الصور وهي ترتدي مايوه بكيني من قطعتين باللون الازرق، ورأي جمهورها أن تلك الصور جاءت جريئة بعض الشئ فيما دعاها البعض لضرورة حذفها .

في سياقٍ آخر، يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري ترددت حولها الكثير من الشائعات خلال الفترات الماضية، التي كان آخرها شائعتى حملها و انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والذي تزوجته خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن خرج أبوهشيمة ورد على هذا الأمر بصورة نفت كل ما تردد.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة ياسمين صبرى قد شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل فرصة تانية”، معالجة دراما لمحمد سيد بشير و من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة. وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً خلال الماراثون الرمضاني، وأشاد الكثيرون من متابعي الدراما والنقاد الفنيين بالعمل.