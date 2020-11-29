تستعد منصة شاهد الإلكترونية لعرض المسلسل الخليجي ” ضحايا حلال ” خلال شهر ديسمبر المقبل والذي يتناول أزمة زواج المسيار في دول الخليج .

فيتحدث العمل عن زواج المسيار واستغلال الفتيات تحت مسميات الزواج الحلال والأزمات التي تقع فيها الفتيات صغيرات السن نتيجة تعرضهن لظروف حياتية قاسية .

وتدور أحداث المسلسل حول 4 فتيات يتعرضن لظروف قاسية وصعبة فلم يجدن أمامهن سوى عروض الزواج من رجال أثرياء لفترة موقتة وهو ما يعرف بإسم زواج المسيار .

مسلسل ضحايا حلال هو إنتاج سعودي ومكون من 10 حلقات كتبتها المؤلفة السورية ” نور شيشكلي ” .. ومن بطولة كلا من لين غرة وسناء بكر يونس وبدر اللحيد وميلا الزهراني والعنود سعود ونسرين الراضي وخالد صقر ومن إخراج أحمد مدحت .