أثارت الفنانة الأردنية صفاء سلطان جدلا واسعا، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن رأيها في ضرب الرجل زوجته، والعكس، قائلةً: ضربت زوجي في إحدى المرات، خلال مشاجرة نشبت بيني وبينه.

وتابعت النجمة الأردنية المثيرة للجدل: الرجل الذي يعتدي على سيدة يصبح مثلها، ولا يفرق عنها في شيء.

صفاء سلطان: جوزي حاول يخوفني فضربته

وأضافت صفاء سلطان، خلال لقاء تلفزيوني: زوجي ضربني وضربته، وفي رأيي إن الرجل اللي بيضرر مره مره، وبقوله عيب على شواربك تضرب مره، أنا كتير انضربت وضربت، جوزي حاول يخوفني بحركاته، لكن ضربته.

سبب انفصال صفاء سلطان عن زوجها

كما كشفت صفاء سلطان، سبب انفصالها عن زوجها، حيث أشارت إلى أن الأخير كان يخشى من نجاحها، ولا يفضل أن تكون زوجته أنجح منه في مجالها، لذلك قررت الفنانة الانفصال عنه، موضحة: زوجي كان عنده رعب من نجاحي، كان خايف أنجح، لأن أحد أصدقائه دعم زوجته وساندها إلى أن أصبحت من أهم المحاميات، وفي أول قضية رفعتها كانت قضية خلع وطلبت منه الطلاق، لذلك زوجي كان يخشى من نجاحي، ولما صار عدم الاحترام والضرب طلبت الانفصال فورا.

من هي صفاء سلطان؟

وتعتبر صفاء سلطان من الفنانات المعروفات في الأردن، ولها العديد من الأعمال الفنية في الدراما والمسرح والسينما، منها زوج الست وحرملك ومدرسة الحب وفيلم هندي وبقعة صور وناس من ورق، والعديد من الأعمال الفنية التي لاقت نجاحاً كبيراً بين الجمهور.

وصفاء سلطان ولدت عام ١٩٨٠ من أب أردني وأم سورية، وتعود أصول أسرتها لمدينة جنين الفلسطينية، وكانت بداية ظهورها بعالم الفن منذ طفولتها حيث شاركت بدبلجة فيلم من الإنجليزية للعربية.

صفاء سلطان تدعم القضية الفلسطينية

قالت صفاء سلطان خلال لقاءها مع برنامج et بالعربي: سأبقي إلى آخر العمر أفتخر بأن دمي فلسطيني، الملتقى قريب في فلسطين والشيء الوحيد اللي ممكن نعملوا معاكم هو نصلي ونندعي لكم، وعبر عن حزنها الشديد والحالة النفسية التي تتعرض لها من بسبب ما تشهده فلسطين.

وتابعت، أنا فعليًا مش بنام وصل البلاء لعندنا كمان إضافة إلى مصر ولبنان، ولما بشوف الأحداث بحس أني ممكن أكون واحدة من اللي بتصرخ وبتقول يا الله إعمل إيه، أنا بقيت أفكر بالطريقة دي.

وأضافت عن تقديمها أغنية جديدة دعمًا لأهل فلسطين، الفكرة مش أني بعمل أغنية ولكن كل الموضوع أن الفلسطينيين يحسوا أننا حاسين بهم، لما تكوني شخصية معروفة وعامة فنانة أو بلوجر أو فاشونستا قدرتي تحكي كلمة بحقه بيحسوا أنها قد الدنيا، إحنا فنانين محملين برسائل ووظيفتنا نوصل رسائل للناس.

تصريحات الفنانة الأردنية صفاء سلطان عن فلسطين وأهلها

وقالت صفاء سلطان عن المواصلين عملهم: هما حريين مادام شايفين أن ده مصدر رزقهم، ولو ضاع حسابهم على السوشيال ميديا في ناس بتروح أرواحهم، أنا أتهددت أكتر من مرة على الإنستجرام أنهم يقفلوا حسابي ومافرقتش معايا، ولو أنا حسابي بيضيع في أرواح بتزهق أطفال ونساء ومدنيين قاعدين في بيوتهم مالهمش علاقة، في مجازر بتحصل خايف على حسابك مش خايف من رب العالمين لما يحاسبك ويسألك، هتقوله إيه كنت مضطر على التيك توك.

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