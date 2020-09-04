شاركت الفنانة مريم حسين متابعيها بمقطع فيديو طريف لهاوذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت مريم حسين في الفيديو مع طائر وهو يحاول ان ينقر شفتيها لتقول ساخرة: “والله ماني حاطة فيلر”.

وكانت مريم حسين قد أطلت على متابعيها بدون ماكياج وخاطبتهم قائلة: “الله جميل يحب الجمال وما في ولا واحدة فينا مش حلوة كلنا حلوات كلنا فينا نستغل على جمالنا بس بدون عمليات تجميل بأن تغيروا في انفسكم وتغيروا من الاكل وتناموا عدل والماسكات الطبيعية والماسكات وتغيروا من داخلكم لان هذا الشيء سينعكس على الصورة الخارجية”.