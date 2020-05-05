نشر الناقد الفني ” طارق الشناوي ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عبر من خلاله عن إشتياقه لمسلسلات رمضان القديمة .

بالإضافة إلى إفتقاده وجود كلا من الفنانين ” صلاح السعدني ” و” يحيي الفخراني ” في الموسم الرمضاني الحالي .

فكتب قائلا : ” مذاق المسلسلات ينقصه لمحة عمدة الدراما صلاح السعدني ونكهة باشا الدراما يحيي الفخراني .. رمضان بدون ‏إطلالة السعدني والفخراني لا يعبر عني ” .

وأعاد الفنان ” أحمد السعدني ” نشر هذا المنشور وكتب في تعليقه عليه : ” والله يا أستاذ لا يعبر عننا كلنا ” .