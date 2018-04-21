طالبة تطلب من دواين جونسون مرافقتها إلى حفل تخرجها.. شاهدوا ردّت فعلهما

​كاتي كيلزنبرج​ طالبة في مدرسة ثانوية بولاية مينيسوتا أرادت أن يصبح حفل تخرجها مميزا برفقة الممثل الأمريكي ​دواين جونسون​.

لهذا نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أعربت فيه عن إعجابها الكبير بجونسون وطلبت منه حضور حفل التخرج برفقتها.

ولم يتمكن جونسون تجاهل طلبها هذا، حيث قام بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة إعتذر فيه منها نظرا لأنه لا يستطيع حضور حفل تخرجها بسبب انشغاله بتصوير Jungle Cruise في هاواي.

ولكنه ونظراً لثقتها بنفسها كما قال هو، أراد أن يعوضها وأن يقدم لها شيئ مميزاً لذا قرر الممثل البالغ من العمر 45 عاما تأجير مسرح بالكامل سعة 232 مقعدا يقع بالقرب من منزل كاتي حتى يتسنى لها التمتع بعرض خاص لفيلم Rampage برفقة أصدقائها وأقربائها كما أن الفشار والحلوى والصودا مجانا”.