حذّرت الدكتورة منال عمر، أستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم من فكرة كتمان خبر وفاة والدهما على الفنانة دلال عبد العزيز، موجهة نصيحة إليهما بضرورة إخبارها بالحقيقة، مؤكدة أن الخوف على دلال من الحزن والاكتئاب غير مبرر ولا أساس علمي له.

حديث د/منال جاء خلال حوارها ضمن “برنامج حديث القاهرة” مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس“، موضحة أن الطب النفسي يرى أهمية إبلاغ الشخص المريض بوفاة قريبه في نفس اللحظة حتى لو في حالة تعب أو مرض، قائلةً: “لازم نقول لدلال عبدالعزيز أن جوزها مات”، وأوضحت: “أن المفاجأة الثانية لرحيل شخص منذ فترة يزيد التعب، ويجعل الشخص يشعر بخيانة الموقف”.

وتابعت الدكتورة منال عمر مؤكدة “أن التذكر الدائم لوفاة شخص قريب يحمينا من الإنكار والاكتئاب، إذ أنه لابد من التأكيد على رحيل الشخص القريب منك حتى لا تعاني بعد فترة”.

وأوضحت د/ منال عمر أن وقت العزاء والدفن يجتمع فيه تعبير الحزن المجتمعي، مشيرة إلى أنه لابد من المجتمع أن يدعم أشخاص في حالة مأساة، وأن مأساة الإبن لوفاة والده لأكثر من سنتين يجعله ضحية لمرض الاكتئاب.

يُذكر أن دنيا سمير غانم أكدت قبل أيام أن والدتها دلال عبد العزيز لا زالت في غرفة العناية المركزة ولم تتحسن حالتها كما روج البعض، كما أشارت إلى أن حالتها الصحية لا تسمح بإخبارها بوفاة زوجها سمير غانم.

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ورحل النجم سمير غانم، يوم 20/مايو، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقررت أسرة الفنان سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

وأثناء الدفن حرص شقيق سمير غانم على الدعاء له قبل دخوله إلى القبر، في مشهد أبكى الجميع، وتحدث بعدها في تصريحات إعلامية ليكشف عن كواليس الأيام الأخيرة في حياة الراحل.

حيث قال إن أمنية شقيقه الأخيرة أثناء تواجده في المستشفى كانت الذهاب إلى منزله من جديد والنوم على سريره مرة أخرى، وأخبر شقيقه نيته الذهاب لحج بيت الله الحرام في حال تجاوز الأزمة الصحية التي كان يمر بها، ولكنه لم يُكتب له النجاة.

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