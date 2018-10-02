طبيب اسنان غادة عبد الرازق يثير ضحك متابعيها… شاهد ماذا فعل!

اثارت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ موجة من الضحك بين متابعيها بسبب الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي والتي ظهرت فيها مع طبيب أسنانها الذي لفت أنظار الجميع بخفة دمه.

غادة عبد الرازق بدت في الصورة الى جانب طبيبها الذي تعمد أن يقف على كرسي بلاستيكي اثناء التقاط الصور كي لا يبدو قصير القامة أمام عبد الرازق، مما اثار ضحك المتابعين الذين انهالت تعليقاتهم على الصور .واثنى اغلبهم على خفة دم الطبيب.