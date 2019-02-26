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طبيب مايكل جاكسون كان يلبسه الواقي الذكري.. وما علاقة ارتدائه سراويل داكنة اللون؟

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Michael-Jackson

طبيب مايكل جاكسون كان يلبسه الواقي الذكري.. وما علاقة ارتدائه سراويل داكنة اللون؟

كشف “كونراد موراي”، طبيب النجم الراحل مايكل جاكسون عدة حقائق عنه، قائلا انه قام بتغيير شكله لنسيان ألم الماضي، حيث أنّ والده كان يضربه ويشتمه وينعته بالقبيح، وتابع بأنّ تغييره لشكله لم يعطي اي نتيجة ولم ينسى ذكرياته الأليمة.

وكشف موراي انه كان يُلبس مايكل الواقي الذكري كُلّ ليلة، نظرا لمعاناته حينها من مشكلة صحية وهي فُقدان الإحساس والعجز عن ضبط دخوله إلى المرحاض، فكان يُبلل نفسه ليلًا.

واشار الى ان مايكل كان لا يعرف كيفية استخدام الواقي الذّكري، ونتيجة مواجهته لهذه المشكلة الصحية، كان جاكسون يرتدي سراويل داكنة اللون.

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