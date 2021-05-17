كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب الستار عن سر جمال شعرها وبشرتها، بعدما وجهت لها عدد من الفتيات والنساء هذا السؤال.

وشددت سمية الخشاب، أثناء حوار لها مع موقع “اليوم السابع” على فوائد العصير الأخضر، حيث قالت أنه لا يقتصر على كونه يعطي نضارة للبشرة وجمال للشعر، بل أنه يتخطى ذلك كونه يزيد من الطاقة والحيوية والنشاط للجسم.

وتابعت أنها تداوم على تناول العصير الأخضر عدة مرات خلال اليوم الواحد ، لأنه خالي تمامًا من السكريات، وطبيعي 100%.

وكشفت سمية الخشاب مكونات العصير الأخضر، والتي جاءت كالآتي: 1/2 ربطة شبت، 1/2 ربطة بقدونس، 1/2 ربطة كرفس، 1/2 ربطة جرجير، 1/2 ربطة كزبرة خضراء، 2 حبة خيار وحبتين تفاح وحبة كمثرى.