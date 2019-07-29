طريقة لجين عمران للحصول على تان بلون “دجاجة محمرة بالفرن”!

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال قضائها الإجازة الصيفية بإحدى المدن الساحلية وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت لجين عمران خلال الصور بإطلالة صيفية أنيقة، وهي تستمتع بوقتها على البحر.

وعلقت لجين عمران على الصور قائلة: “في ناس كثير بفترة الصيف يحبوا يعملوا تان (تسمير البشرة) تحت الشمس ☀️.. البعض يزبط معاه اللون 😎 .. و البعض 😩🤦‍♀️🤦‍♂️👎🏼”.

وتابعت لجين عمران: “بالنسبة لي جربت أمور كثير بس كان أفضلها (زيت الجزر🥕🥕🥕 +زيت جوز الهند🥥🥥🥥) و بعدها أخذت غطسة بماي البحر 🌊🌊🌊 للأمانة أعطاني لون كأني دجاجة محمرة بالفرن 😄 تحفة و عجبني الحمدلله”.