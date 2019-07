طريقة لجين عمران للحصول على تان بلون “دجاجة محمرة بالفرن”!

View this post on Instagram

.. ⛱⛱🌊🌊☀️🌞🌞🌞☀️🌊⛱🌊☀️🌞🌞🌞☀️🌊🌊⛱⛱ .. في ناس كثير بفترة الصيف يحبوا يعملوا تان (تسمير البشرة) تحت الشمس ☀️ .. البعض يزبط معاه اللون 😎 .. و البعض 😩🤦‍♀️🤦‍♂️👎🏼 .. .. بالنسبة لي جربت أمور كثير بس كان أفضلها (زيت الجزر🥕🥕🥕 +زيت جوز الهند🥥🥥🥥) و بعدها أخذت غطسة بماي البحر 🌊🌊🌊 للأمانة أعطاني لون كأني دجاجة محمرة بالفرن 😄 تحفة و عجبني الحمدلله .. المهم خبروني عن تجاربكم و إيش أكثر شي زبط معاكم؟ و الأهم من غير حروق و لا تقشير الله يحفظكم 🤗💙