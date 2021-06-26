احتفل الفنان المصري الشاب هادي خفاجة أمس (الجمعة)، بخطوبته، علي فتاة من خارج الوسط الفنى، التى لفتت الأنظار بجمالها وحجابها، وكان الحفل بسيط وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين وأفراد أسرتهما.

ونشر «هادي» صورة له مع عروسه من الحفل، وذلك عبر حسابه الخاص على “إنستجرام” معلقًا عليها بقوله: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات”، وتفاعل متابعي الفنان الشاب مع المنشور بشكلٍ لافت، كما حرصوا علي تهنئته بتلك المناسبة السعيدة.

ومن ناحية أخري، قارن كثيرون بين شكل «هادي» في الوقت الحالي وشكله وهو طفل في فيلم “أبو علي“، الذي مثل فيه دور شقيق النجم كريم عبد العزيز، والذي أستنجد به من فتاة تدعى “سوكا”، ولهذا علّق البعض على صورة هادي خفاجة قائلين: “الواد اللي سوكا كانت بتضربه”، منبهرين بتغير ملامحه.

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يُذكر أن هادي من مواليد 2/نوفمبر 1995، وله شقيقان يعملان في الفن هما فادي خفاجة الذي اشتهر بدور شرف الدين في مسلسل “يوميات ونيس“، والشقيق الثاني شادي الذي شارك مؤخراً في مسلسل “بين السما والأرض” الذي عرض رمضان 2021 الماضي.

ويستعد الفنان الشاب هاد خفاجة للعودة للسينما من جديد، من خلال فيلم “سيدا” حيث يبدأ تصويره خلال أسبوعين من الآن من إخراج محمد عادل يوسف.

ووقع اختيار مخرج الفيلم على «هادي خفاجة» ليقدم بطولته السينمائية الأولى، بعد أن أصبح شاباً، حيث اشتهر أثناء طفولته بعدد من الأعمال الهامة منها فيلم «أبو علي» في دور شقيق الفنان كريم عبدالعزيز حتى توقف بعد دوره في فيلم «شعبان الفارس» مع الفنان أحمد آدم.

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