نشر الممثل السوري ​قصي خولي​ عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تضمن صورة لطفله “العميد” لم يكشف فيها عن وجهه، وهو يلعب في أول يوم مُثلج بالنسبة له، بحسب ما كتب على الفيديو.

وعلّق على الفيديو بالقول :”يا رب تكون أيامك كلها بيضاء متل لون هالتلج يا أبني الله يحميك ويحرسك ويديم الفرح عليك ويكون معك دائما يا فرحة عمرنا انت”.

يشار إلى أن خولي يشارك حالياً في لجنة تحكيم برنامج “The Masked Singer- إنت مين؟” إلى جانب الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والممثل المصري حسن الرداد والممثل السعودي مهند الحمدي.





