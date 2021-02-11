شاركت الفنانة اللبنانية ​نينا عبد الملك​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها برفقة طفلها.

وعلى الرغم من أنها تستمر في إخفاء وجهه، إلا أن الطفل خطف قلوب المتابعين بملامحه التي ظهرت قليلاً، إذ تفاعل الكثيرون مع الصورة مشيرين إلى أن الطفل يملك ملامح ملائكية وناعمة.

وكانت كشفت عبد الملك عن الاسم الذي اختارته لإبنها قبل ولادته. وعبر مشهد تمثيلي عفوي نشرته على صفحتها، عبرت نينا عن معاناتها في كل مرة يسألها احدهم عن الاسم الذي اختارته لمولودها لترد :”اوسياندي شان الشيخ”.





