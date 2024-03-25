كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن إمكانية العودة لزوجها السابق الفنان تامر حسني وردت بوسيل على سؤال مضيفتها الإعلامية منى عبد الوهاب فى برنامج “ع المسرح” حول أنها تحررت بعد الطلاق وقالت: بعد الطلاق تحررت من حاجات كتيرة كانت عاملة لى ضغوط

بسمة بوسيل تكشف إمكانية عودتها لـ تامر حسني

وأضافت اللايف استايل بتاع تامر صعب ومتعب ولازم آخد وبالى منه كويس جدا وقالت: كان فى حاجات معينة ماكنتش بقدر أعملها بسبب الضغوط المسئوليات ولأنى كنت مشغولة جدا.

وتابعت بوسيل:”متجوزة إنسان بحجم تامر حسني مش سهلة.. إنك تكوني متجوزة نجم بالحجم دا بيمثل وبيغنى وبيسافر وحفلات وبيروح ويجى ومسئوليات ولاد ، وردت على سؤال عن حلم الرجوع لتامر حسنى وقالت هو هيتحقق إن شاء الله.

بسمة بوسيل تتحدث عن الخيانة

كشفت بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرة إلى أن “ربنا بيعملي الخير عن طريق الناس الوحشة اللي بتحاول أذيتي”.

وأضافت بسمة بوسيل قائلة:”مقدرش أغفر الخيانة.. حياتي كانت مستباحة، أنها تلقت هاتفيًا مكالمة من إحدى الشخصيات بأنها تتعرض للخيانة من زوجها، قائلة: «بتقولي تامر بيخونك وهو كان معايا في البيت نايم.. اتأثرت أوي بالموقف ده».

وتابعت بسمة بوسيل، أنها تأثرت بهذا الموقف بسبب أنها كانت من الممكن أن تفكر في العديد من الأشياء، موضحة أنه حتى لو كانت الحياة جيدة سيكون هناك «منغصات»، منوهة بأن حياتهم كانت مستباحة للجميع، «مقدرش أغفر الخيانة»

وقالت الفنانة بسمة بوسيل، إن حلم عودتها إلى طليقها الفنان تامر حسني سيتحقق، مشيرة إلى أن تصريحاتها حول تحررها بعد الطلاق فُهمت بصورة خاطئة.

بدأت أشعر إنني بحاجة إلى التقرب من الله، ورحت عمرة 3 مرات في سنة

وتابعت، أن الطلاق وقع بعد وفاة أبيها، ولم تكن متوقعة أبدا مسألة الطلاق إذ إنه كان «خضة» بالنسبة لها، كما خضعت والدتها لعدة عمليات، وأصبحت مسؤولة بشكل تام عن 3 أطفال، مضيفة: «بدأت أشعر إنني بحاجة إلى التقرب من الله، ورحت عمرة 3 مرات في سنة».

وأشارت، إلى أنها بمجرد أن استقرت حالتها النفسية وبدأت تجمع الأحداث وتكمل الصورة، شعرت وكأن المشكلة تكمن بها، فهي تتعلق بشدة بالآخرين، والتعلق لا يجوز إلا برب العالمين.

وواصلت: «بعد أما هديت من الأزمات التي مررت بها، أصبحت أنظر لكل الأمور ببساطة سواء الموت أو الطلاق، وأصبحت متصالحة أكثر مع نفسي ومسامحة كل الناس ومبسوطة جدا في حياتي، ولما بدأت أرضى بما هو مكتوب لي بدأت أتحسن في شغلي وكأن ربنا بيكرمني عشان أنا رضيت».

قالت الفنانة بسمة بوسيل، إنها كانت تعاني الاكتئاب، وفي إحدى المرات التي كانت حزينة للغاية قررت الذهاب للاستوديو وهناك بكت بشدة، ثم فكرت مع نفسها حول عدم استغلالها لصوتها في الغناء، قائلة «من يومها قررت أن في أي وقت أشعر به بالحزن سأغني لأفرغ همي».

وأضافت «بوسيل»، خلال حوارها لبرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الحياة»، أن الانفصال بالنسبة لها كان أمرا صعبا للغاية، متابعة أنها والفنان تامر حسني يحبان بعض للغاية كأشخاص بعيدا عن مسألة كونهما زوجين.

وتابعت، أن الفنان تامر حسني شخصية غالية عندها للغاية، مشيرة إلى التواصل المستمر فيما بينهما حتى الآن، فهو يتابع معها كل شئون حياتها، ويسأل عما تفعله، موضحة أن الطلاق كان بالنسبة لها بمثابة صدمة حادة «تروما»، أو بمعنى المصريين «مصيبة».

وعن أسباب الانفصال، أكدت بسمة بوسيل، أنها عقب مدة طويلة علمت جيدا أن الأمر متعلق بها، والمشكلة لديها: «احنا وصلنا لمرحلة مكناش بنعرف نتكلم، طبيعة شغل تامر كمان صعبة ودايما محتاجة مجهود، لكن اكتشفت إن المشكلة فيا أنا بتعلق جدا بالأشخاص، ودي أزمتي».

وأوضحت أن اللجوء لله عز وجل، كان أسلم حل: «روحت 3 مرات عمرة في سنة واحدة، أجري على الكعبة واشتكي والحمد لله بقيت راضية».

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