ضجة كبيرة سببتها أخبار طلاق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول، عن زوجته وأم إبنتيه بعد أن كانت بعيدة نوعًا ما عن الأضواء منذ بداية شهرته. حيث حذف صلاح صوره مع زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعن هذا الأمر ، تحدثت وسائل الإعلام المصرية والصحف الأجنبية أيضًا، وقالت إن صلاح أقدم على حذف كل الصور التي تظهر بها زوجته وأم ابنتيه، ماجي صادق، على حسابه في موقع إنستجرام، بعدما سبق وأن ظهرت إلى جواره بمجموعة من الصور خلال عدة مناسبات.

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في حين اشارت مجموعة من الصحف الأخري إلى أن السبب في ذلك هي فنانة شهيرة في إشارة إلى خيانة محمد لزوجته تسببت في طلاقهما، الأمر الأكثر إثارة للجدل أنّ زواج الثنائي لم يكن مدنيًا في لندن حيث يسكنان بل جرى في مصر على الشريعة الاسلامية أي أنه لا يخضع للقانون البريطاني الخاص بالطلاق.

في هذه الحالة معاملات الطلاق العادية لا تُطبّق هنا والنظام لا يتدخّل في هذا الأمر ما يؤدي إلى احتمال خسارة المرأة لحقوقها، لكن هذا القانون نفسه لديه ما يسمى بـ “المساحة الرمادية” بمعنى أنه في حال تقدّم أحد الطرفين بدعوى طلاق فإنّ القانون البريطاني يستند على عدد من الأدلة والبراهين لإثبات وجود الزواج أولاً ثم السير في دعوى الطلاق.

وهنا تصبح علاقة الثنائي -صلاح وزوجته- خاضعة للقانون البريطاني ويحق للمرأة الحصول على حقوقها طبقًا لهذا القانون وهناك قضية من هذا النوع تم معالجتها في القضاء البريطاني قبل سنوات وحصلت المرأة على نصف ثروة الزوج.

يُشار إلي مشهد حضور زوجة صلاح رفقة اللاعب وابنتهما مكة قد تصدر ختام نجم ليفربول مشواره في الدوري الانجليزي مع الريدز موسم 2017-2018، وحصوله على لقب الهداف.

من ناحية أخري، يقترب نجم ليفربول محمد صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في دورة طوكيو الأوليمبية الصيف المقبل.

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