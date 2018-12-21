“طلقة حظ” يجمع ايتن عامر ومصطفى خاطر في رمضان 2019

تعاقد الفنان مصطفى خاطر والفنانة أيتن عامر والفنان محمد أنور مع المنتج تامر مرسي على بطولة مسلسل “طلقة حظ” ومن المقرر أن يبدأوا تصويره خلال الأيام المقبلة من أجل المشاركة به في السباق الرمضاني المقبل.

والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين ويجري حاليًا ترشيح باقي الأبطال ومن المقرر الاستقرار عليهم خلال أيام.

وخاض مصطفى خاطر السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “ربع رومي” في أولى بطولاته المطلقة بعالم الدراما وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.

أما الفنانة أيتن عامر خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “أيوب” مع الفنان مصطفى شعبان وصورت مشاهدها في العمل أثناء فترة الحمل في مولودها الثاني “يوسف”.