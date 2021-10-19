خرجت زينب الموسوي،طليقة شهاب جوهر ، عبر مقطع فيديو وجهت فيه رسالة لمهاجميها عبر تطبيق سناب شات، للرد على منتقديها.

ونشرت طليقة شهاب جوهر مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات عبرت فيه عن استيائها مما قالت إنهاتتقاه من رسائل، وقالت زينب الموسوي: “لأصحاب الأنفس المريضة اللي يدخلون عندي بالسناب، اللي بيسبون، اللي يذمون اللي يرغبوا يعورون قلبي، أنا ما راح أرد عليكم، الله يرد عليكم بكل اللي يبي فيني سوء أو يدبحني او يأذيني يارب أشوفه فيكم بالدنيا قبل الآخرة، أي شخص هيدخل يجرح بالكلام ويأذيني بالمثل اشوفه فيكم”.

وتابعت زينب الموسوي، طليقة شهاب جوهر: “أنا مو إنسانة لساني طويل ولا أحب أتكلم ولا أسولف، لكن راح أقولكم شي، لكن أي شخص يدخل بسنابي يتكلم وحش عني ما راح أقول قانون وحقت بالقانون، لا لا، لكن فيه رب ياخد حقي منهم حتى بظن السوء واللي ما يحب لي الخير الله يعطيكم نفس ما يتمنون، اللي يحبني الخير ربنا يعطيه، واللي ما يحب لي الخيرالله يعطيه مثل الل يتمناه لي، يا أيها الناس عليكم بنفسكم”.

حديث طليقة شهاب جوهر أثار موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وانقسمت الآراء ما بين آراء مؤيدة لحديثها ومتفاعل معها، وأخرى اعتبرت أنها تتعمد الظهور للإساءة لإلهام الفضالة أو لتحريض الجمهور بالهجوم عليها دون أن تعلن ذلك صراحة.