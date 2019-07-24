طليقة ماجد المصري تشن هجوما عليه : ” حاربني وأنكر فضلي عليه “

نشرت الفنانة المصرية ” منى إش إش ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة جديدة لها في تعليق منها على الاتهامات التي وجهت لها مؤخرا بالغيرة والسعي وراء تدمير حياة طليقها الفنان ” ماجد المصري ” بسبب نشرها عددا من الصور القديمة التي تجمعها معه .

وكتبت منى تعليقا على الصورة : ” أنا مش خرابة بيوت ولا غيرة لو عايزة أخرب بيت ماجد المصرى كنت خربته من أول ما أتجوز من 13 سنة ” .

وفي هجوم منها على ماجد المصري بإنكاره ما قامت به من أجله كتبت قائلة : ” ماجد المصري أنكر الدويتو وأنكر وجودي ولا همنى .. وكان بيوصى الصحفيين والمذيعات فى لقاءات إنهم مايجبوش سيرتى وأنا شريكة كفاح وشقى وتعب أحلى سنين عمرى فى مشواره الفنى اللى وصل له ده ” .

وأضافت : ” حاربنى فى الوسط الفنى عشان أفضل أربى الولاد و نسى وانكر إنى أنا وأبويا أصل الخير والنجاح إللى وصله وإن أنا كنت زوجة وزميلة وأم أولاده ولا همنى ولا اتكلمت بالعكس كنت بدافع عنه ” .

وختمت كلامها وقالت : ” الموضوع بإختصار ماجد المصرى أنكر أمومتى لأولادي وأنكر تضحيتى بعمرى عشان أربى اولاد (هذه القشة التى قصمت ظهر البعير ) عشان كدة فكرته مين أنا .. منى إش إش خلص الكلام ” .