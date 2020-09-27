عبرت اليوتيوبر بسنت نور الدين ، طليقة الداعية معز مسعود، عن استيائها من تداول اسمها وصورتها بعد أنباء استعداد طليقها للزواج من الفنانة حلا شيحة.

ووجهت بسنت نور الدين رسالة للجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها:”كلنا كبشر طبيعيين لما بنمر بتجربة صعبة، بيتاخد كتير من روحنا، عمرنا لغاية لما بنعرف نتجاوزها، و لما بنفتكرها غصب عننا، بيصحى فينا جزء من الألم”.

كلنا كبشر طبيعيين لما بنمر بتجربة صعبة .. بيتاخد كتير من روحنا و عمرنا لغاية لما بنعرف نتجاوزها ..و لما بنفتكرها ..غصب… Posted by ‎Passant Nur El-Din بسنت نور الدين‎ on Saturday, September 26, 2020

وتابعت بسنت نور الدين:”من الأذى الشديد ان اللي حواليك يتعاملوا معاك كإنك ”شئ ” مش انسان يستخدموا صورتك ويخوضوا فى حياتك الشخصية علشان انت شخصية مشهورة .. وكإن المشهور مش انسان من روح و دم واحساس”.

واضافت بسنت في منشورها:”افتح السوشال ميديا ألاقي حياتى مشاع، صورتي ضمن مجموعة صور فيها غزل و ضحك بسبب قدر ربنا ”سبحانه وتعالى“ كتبه عليا اني امر بيه ، و خلاص القدر عدى و انتهى من حياتي، انا مش حلوي مغطاة و غيرى مش حلوى مكشوفة، و ماحدش فينا مُجرد صورة برقم بيتعد ..انا اختك و هي قد تكون بنتك .. الكلام ده مؤذي لينا و لأهلنا”.

واختتمت: “بلاش حُب الشير و اللايك يطغى على انسانيتنا ..و دعوا الخلق للخالق.. دا”اماطة الأذى عن الطريق صدقة ” .. فما بالكم ”بإماطة الأذى عن مشاعر الناس”.

يذكر ان بسنت نور الدين هي الزوجة الثانية لمعز مسعود الذي تزوجها في 29 سبتمبر 2017. واستمر زواجهم لمدة 179 يومًا فقط أما الزوجة الاولى فتدعى سارة وارتبط بها مسعود عام 2003.

أما الزيجة الثالثة لمعز مسعود فكانت من الفنانة شيري عادل والتي انفصل عنها مؤخرا قبل ان يعلن عن ارتباطه بالفنانة حلا شيحة.