طليقة ملك ماليزيا تطلب تعويض طلاق خيالي ونفقة شهرية

طالبت ملكة الجمال الروسية السابقة ​أوكسانا فويفودينا​ طليقة ملك ​ماليزيا​ ​محمد الخامس​ بتعويض طلاق خيالي، يتضمن قصر في العاصمة البريطانية لندن بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني ونفقة شهرية تصل إلى 24 ألف جنيه كتعويض عن الطلاق.

وبحسب صحيفة ميل أونلاين التي نقلت عن مصدر مقرب من ملك ماليزيا قوله أن الاخير سخر من طلبات أوكسانا هذه قائلا:”هل تعتقد أنني بيل غيتس”؟

وكانت عادت قصة طلاقهما إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد فترة من إستمرار الغموض حول سبب إنفصالهما المفاجئ، والذي أتى بعد ولادة طفلهما الأول، وذلك بعد أن نشرت أوكسانا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعتها بملك ماليزيا، ظهرا فيها منسجمين وبلقطة رومانسية، وأرفقتها بتعليق زاد من الغموض أكثر.

وقالت :”أعرف أن الجميع يريدون معرفة ما حدث لنا، لم أكن مستعدة سابقًا للكشف عن قصتي، ربما إذا قلت لكم الحقيقة، فسوف أشعر بتحسن حالي، لكنني لا أريد إيذاء أي شخص لأنَّ ذلك سيكون مؤلمًا”.