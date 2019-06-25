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طليقة وائل كفوري تتحدث عن الامومة: “الأطفال ليسوا بيادق لاستخدامها في الهجمات “

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wael kfoury angela bechara

بعد غياب دام لعدة سنوات عن مواقع التواصل الاجتماعي تعود اللبنانية انجيلا بشارة الزوجة السابقة للفنان وائل كفوري الى الواجهة من جديد بعد ان قامت بفتح حساباتها في العالم الافتراضي.
قامت بشارة بنشر رسالة عبر خاصية الستوري على تطبيق “انتساغرام”، تتحدث فيها عن دور الام فكتبت:”عندما تعيش الأم حياتها وتربي أطفالها بشكل جيد، وتمنحهم الحب والأمان والمساعدة في بناء مستقبل لائق لهم …كيف تحميهم من الاشرار في نظامنا الفاسد إذا كانت الأم يجب أن تقضي وقتها وطاقتها في القتال للحفاظ على أطفالها. من يحميها؟ أخبرنى..
الأطفال ليسوا بيادق لاستخدامها في الهجمات
ضع سلاحك
.. كن لطيفًا ..
كن متعاطفا.
النفوس الصغيرة تشهد.”
يذكر ان وائل كفوري كان قد اعلن انفصاله بشكل رسمي من خلال الاعلامية ريما نجيم عبر برنامجها الاذاعي.

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