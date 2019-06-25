طليقة وائل كفوري تتحدث عن الامومة: “الأطفال ليسوا بيادق لاستخدامها في الهجمات “

بعد غياب دام لعدة سنوات عن مواقع التواصل الاجتماعي تعود اللبنانية انجيلا بشارة الزوجة السابقة للفنان وائل كفوري الى الواجهة من جديد بعد ان قامت بفتح حساباتها في العالم الافتراضي.

قامت بشارة بنشر رسالة عبر خاصية الستوري على تطبيق “انتساغرام”، تتحدث فيها عن دور الام فكتبت:”عندما تعيش الأم حياتها وتربي أطفالها بشكل جيد، وتمنحهم الحب والأمان والمساعدة في بناء مستقبل لائق لهم …كيف تحميهم من الاشرار في نظامنا الفاسد إذا كانت الأم يجب أن تقضي وقتها وطاقتها في القتال للحفاظ على أطفالها. من يحميها؟ أخبرنى..

الأطفال ليسوا بيادق لاستخدامها في الهجمات

ضع سلاحك

.. كن لطيفًا ..

كن متعاطفا.

النفوس الصغيرة تشهد.”

يذكر ان وائل كفوري كان قد اعلن انفصاله بشكل رسمي من خلال الاعلامية ريما نجيم عبر برنامجها الاذاعي.