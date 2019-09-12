طليقة وائل كفوري تحتفل بعيد ميلاد ابنتهما ميشال ببلوغها عامها الثامن

احتفلت انجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، بعيد ميلاد ابنتهما ميشال، ونشرت صور من الاحتفال عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع إتستجرام.

أنجيلا، نشرت صورة لميشال والتي تحتفل ببلوغها ثمانية أعوام، من ظهرها ودون الكشف عن وجهها وذلك بسبب رغبة والدها في إخفاء وجهها عن الإعلام.

وارفقت الصورة بعبارات جميلة ووصفتها بأنها “ملكة”، واطلقت عليها لقب “مشموش” وعلقت على الصورة قائلة: “سوا كل العمر”، وايضا “حبي الابدي”.



من ناحية أخرى أقامت أنجيلا، عدد من القضايا ضد كفوري بسبب النفقة وطريقة استلامها لها، في الوقت الذي رفض فيه وائل كفوري التعليق على ذلك مؤكدا أن كرامة أبنتيه بالدنيا كلها، وأنه يترك من يتحدث حتى يخطئ أكثر.



الفنان اللبناني أعلن مؤخرا انفصاله رسميا عن زوجته وذلك من خلال الإعلامية اللبنانية نادين نجيم، والتي كشفت عنه للمرة الأولى من خلال برنامجها الإذاعي.



وكشفت بعض التقارير الصحفية أن الطلاق وقع منذ ما يقارب الثلاث سنوات و ان قيمة النفقة التي تتلقاها طليقته تصل إلى ٣آلاف دولار شهريا.