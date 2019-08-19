طليقة وائل كفوري ترد على منتقديها بقسوة.. وهذا ما قالته عن دور الأب

بعد التظاهرة الغريبة التي تم تنفيذها في لبنلن لدعم النجم وائل كفوري، قررت طليقته أنجيلا بشارة، مواصلة نشاطها عبر السوشيال ميديا وتفعيلها بالرد على منتقديها وترك الرسائل المباشر لكل من يهاجمها او يهينها.

وبعد انتشار اخبار عن ان بشارة تحاول الضغط على النجم اللبناني للحصول على نسبة اكبر من النفقات المالية المتوجبة على عليه، مما دفعها للرد عبر خاصية “الستوريز” على إنستغرام وقالت: “لكل متفلسف عم يطلع بفيديو ويضيع وقته ويقول إنه مشكلتي اليوم هو النفقة المالية، بقلّو ما حزرت حبيبي. قضيتي أعمق بكتير.. ولو ما بتحشر حالك بالموضوع بكون أحسن”.

من ثم وجهت رسالة اخرى من خلال منشور آخر باللغة الإنكليزية جاء فيع: “أفضل ما يمكن للأب أن يفعله لأبنائه.. هو حب أمهم”. وتابعت بمنشور آخر: “أو على الأقل احترامها”.

واعتبر العديد من المتابعين انها رسائل مبطنة لطليقها الذي سبق واكد في حديث صحافي قبيل إحيائه لحفله في زحلة، إلى أنّه أب لابنتين وكرامتهما تعادل الدنيا كلها، فهما “خط أحمر” لا يجوز تخطّيه.