طليق شيري عادل يثير الجدل بظهوره مع هذه السيدة

أثار الداعية معز مسعود، طليق الفنانة شيري عادل، الجدل مؤخراً بعد تداول صور له مع سيدة انكليزية اتضح فيما بعد أنها الدوقة سارة فيرجسون دوقة مقاطعة يورك، والتي تنتمي للعائلة المالكة في بريطانيا.

وفي توضيح للأمر نشر معز مسعود، على صفحته الرسمية بإنستجرام، صورة تجمعهما وعلق عليها بقوله: “صورة من لقائي في لندن مع دوقة يورك “سارة فيرجسون” أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، حيث دار نقاشنا حول تحدي تحقيق التعايش السلمي بين شعوب العالم ونبذ العنصرية والتطرف، وسعدت بدعمها الكبير لفيلمي السينمائي القادم hello brother”.

كما أعلن معز، الانتهاء من كتابة النسخة الأولى من فيلمه القادم Hello Brother مع المؤلف الأمريكي Rick Castañeda، الذي تم إعلانه في اليوم الأول من مهرجان “كان” السينمائي لهذا العام، حيث أثار الفيلم حماسة العديد من كبار المنتجين في هوليوود.

يذكر أن فيلم Hello Brother سيكون من إخراج معز مسعود، والذي صرّح في مهرجان “كان” السينمائي، بأنه ينتج الفيلم العالمي من أجل تأريخ وتوثيق أحداث نيوزيلاندا ولمحاربة الجهل والتعصب.