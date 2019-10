طليق شيري عادل يثير الجدل بظهوره مع هذه السيدة

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

‫صورة من لقائي في لندن مع دوقة يورك “سارة فيرجسون” أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، حيث دار نقاشنا حول تحديات تحقيق التعايش السلمي بين شعوب العالم ونبذ العنصرية والتطرف، وسعدّتُ بدعمها الكبير لفيلمي السينمائي القادم “Hello Brother” ورسالته العالمية.‬