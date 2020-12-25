بعد انتشار أخبار عن وجود أزمات وخلافات بينهما نفى هاني أبو النجا، أخصائي التغذية العلاجية، طليق الفنانة نيللي كريم، في تصريح لبرنامج ET بالعربي، وجود أي خلافات بينهما، مشيرًا إلى أن علاقتهما جيدة بسبب الأبناء.

وأوضح أن نيللي وابنتيه سيقضين الإجازة في الجونة، لافتًا إلى ضرورة وجود قانون يجرم تدخل بعض الأشخاص في حياة المشاهير على السوشيال ميديا.

أضاف أن نيللي أم رائعة وعلاقتها بأولادها جيدة، موجهاً رسالة في نهاية كلامه للمغرضين ومروجي الشائعات قائلاً: “في النهاية بقول أم بناتي خط أحمر”.

على جانب آخر، تنشغل النجمة المصرية هذه الأيام في تصوير فيلمها الجديد “العميل صفر”، فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، بطولة أكرم حسني، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كان مسلسل “بـ100 وش”، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك فيه آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.