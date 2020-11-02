شوّق الممثل التونسي ظافر العابدين متابعيه على تطبيق انستغرام لشخصيته الجديدة التي يؤديها في فيلمه الجديد “خط دم” الذي إنطلق عرضه أخيراً في منصة شاهد VIP، وتشاركه البطولة فيه الممثلة المصرية نيللي كريم.

وفاجأ العابدين الجمهور بصورة مخيفة له، ظهر فيها بشخصية غير متوقعة وبمكياج واكسسوار “مصاص دماء”، وعلّق بالقول: “نادر … خط دم .. من فيلمي الجديد”.

وانطلق الفيلم الذي يعتبر أول عمل عربي يتناول عالم مصاصي الدماء، في 30 أكتوبر وتدور احداثه حول الحيلة التي يبتكرها أب وأم لإنقاذ حياة أحد توأميهما بعد تعرضه لحادث أليم، ولكن هذه الخطة تعصف بالسلام الذي تعيشه الأسرة، الفيلم هو أول عمل روائي طويل للمخرج رامي ياسين.