حل الفنان التونسي ” ظافر العابدين ” ضيفا مع ” أنس بوخش ” في برنامجه ” AB talks ” عبر قناته على Youtube .

وخلال اللقاء كشف ظافر العابدين عن تجربته مع مرض السرطان بعد إصابة أحد أفراد أسرته به وكيفية التعامل مع مريض السرطان ودعمه ومساعدته في تجاوز هذا الأمر .

فقال : ” شعور بالعجز فليس بيدك أي ما تستطيع تقديمه فلا يمكنك مساعدة أقرب أشخاص لك وأعطوك من حياتهم وهذا أمر صعب لأنه مرض الله يعافي الجميع منه فهو مرض علاجه صعب وهناك أنواع يستحيل علاجها ” .

وتابع : ” الإنسان يجب أن يبحث عن الإيجابيات فعلينا الاستمتاع بأبسط اللحظات ونخفف عنهم معاناتهم حتى لو بالحديث معهم لينسوا مرضهم من دون وضع أي ضغوط عليهم .. ففي مجتمعنا هناك من يشعرون أنه مرض عار فلا يذكرون حتى إسمه ” .

وأضاف ظافر العابدين : ” ويجب علينا مساعدتهم لكي لا يشعرون أنهم بمفردهم أو أخطأوا في شيء فهو مرض من الممكن أن يصيب أيا منا فنحاول أن نخفف عن الجميع بالبسمة والضحكة والحضور ” .