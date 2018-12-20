ظاهرة وستنتهي.. المخرج محمد فاضل يهاجم محمد رمضان وينتقده

هاجم المخرج المصري ​محمد فاضل​، الممثل المصري ​محمد رمضان​، منتقداً إطلاقه على نفسه لقب الأسطورة ونمبر وان.



وإنتقد فاضل وصف رمضان لنفسه بأنه رقم واحد، وتساءل ماذا يطلق على عادل إمام الذي حقق نجاحات كثيرة ولديه شعبية كبيرة في العالم العربي؟، وغيره من النجوم مثل أحمد زكي ومحمود مرسي، مشدداً على أنه لا يصح أن يقول على نفسه ذلك، كما أشار إلى أنه من حقه أن يعتز بنفسه ولكن لا يقول إنه الأول ولا يوجد أحد غيره.

كما قال فاضل خلال لقائه في برنامج “​القاهرة اليوم​” مع ال​إعلام​ي ​جمال عنايت​، إن رمضان ظاهرة وستنتهي، كما حدث مع ممثلين سابقين، مشيراً إلى أن هناك أمثلة عديدة لكنه لن يذكرها.