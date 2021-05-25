احتفل الفنان المصري، محمد رمضان، بعيد ميلاده الـ33 وسط أجواء أسرية رفقة زوجته نسرين عبد الفتاح وأبنائه حنين وعلي، ويبدو أنه حرص على عدم إقامة حفل كبير بسبب منع التجمعات والاحتفالات جراء انتشار فيروس كورونا.

واكتفى رمضان بنشر صورة عبر حسابه في “إنستغرام”، جمعته بزوجته في المنزل، وسط أجواء احتفالية برفقته ابنه علي وابنته حنين، وقد حرص الرباعي في الصورة على الظهور بشكل واحد، رافعين إصبعاً تشير إلى لقب محمد رمضان، الشهير “نمبر وان”.

واتضح في الصورة حرص زوجته على إحضار قالب حلوى بتلك المناسبة، بينما جمعت 5 صور رومانسية من مناسبات مختلفة بينهما، فيما انهالت التعليقات بين محبيه يهنئونه بعيد ميلاده.

بينما حرص بعض نجوم الفن على معايدة رمضان، من خلال التعليقات، أبرزهم الفنانة المصرية سمية الخشاب، التي شاركته مسلسله الأخير “موسى” في دراما رمضان الماضي حيث كتبت: “كل سنة وانت طيب يا مارو، وربنا يحفظلك عيلتك”، كما هنأه المطرب محمد نور، والفنانة سوار النجار.

ونافس محمد رمضان، خلال موسم رمضان الدرامي 2021، في بطولة مسلسل “موسى”، وشاركته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: سمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولي وسيد رجب وصبري فواز ومنذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.