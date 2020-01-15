ظهور داعية مغربي مع النجمة الإباحية ميا خليفة يُشعل الإنترنت.. كيف علّق على الصورة؟

شنّ عدد كبير من روّاد الإنترنت هجوماً لاذعاً على الداعية المغربي الشهير رضوان بن عبد السلام بسبب إنتشار صورةٍ له مع نجمة الافلام الإباحية ميا خليفة.

وبعد الجدل الكبير في الوطن العربي بسبب هذه اللقطة، أوضح الداعية رضوان بن عبد السلام، المعروف بأسلوبه المرح، ان اللقطة المُتداولة قد تم تعديلها باستخدام الفوتوشوب.

وانتشرت الصورة الحقيقية للداعية رضوان بن عبد السلام قبل التعديل، لينتهي بعدها الجدل الّذي شغل روّاد الإنترنت.

وكان الداعية المغربي رضوان بن عبد السلام قد أطلق تصريحات سابقة انّه يعرف تفاصيل عن ميا خليفة بسبب محرّك البحث غوغل.