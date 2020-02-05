ظهور غير متوقع لـ محمد هنيدي على تيك توك

نشر الفنان محمد هنيدى أول فيديو له عبر موقع الفيديوهات الشهير tik tok ليعلن بذلك عن انضمامه لهذا التطبيق الجديد.

وفضل محمد هنيدى الظهور فى أول فيديو له عبر tik tok من خلال شخصية رمضان مبروك أبو العالمين حمودة حيث قام بتركيب شارب يشبه شخصية رمضان التى قدمها فى الدراما والسينما.

وقال محمد هنيدي في الفيديو:”سم الله الرحمن الرحيم النهاردة أول يوم ليا فى التيك توك باشركم بسنة بيضا بيضا ع اللى داخل يتقصع ويترقص وعاملى فيها هيلا هوب”.

يذكر أن محمد هنيدى يقوم بتصوير فيلمه “كينج سايز” والذى من المقرر أن يعرض خلال الايام المقبلة وهو تدور أحداثه المأخوذة عن قصة عقلة الإصبع حول شاب يتعرض إلى أزمة ما تتسبب فى تحوله إلى قزم.