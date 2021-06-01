بعد مرور عدة اعوام على ذكرى الرحيل المأساوي للنجمة الشابة ميرنا المهندس بعد صراع مع المرض، بدأت شقيقتها “إلهام” المعروفة بـ “ايلي المهندس” خطوتها الأولى نحو عالم الأضواء والشهرة. وكالعادة، اختارت أن تكون ضربة البداية في جلسة تصوير مثيرة بعدسة مصور المشاهير محمود عاشور، الذي تولى بنفسه تسويق الصور.

ويظهر من الصور الشبه بين إيلي واختها الراحلة ميرنا، ايلي المهندس تخرجت في كلية الآداب بجامعة القاهرة ثم سافرت مع والدتها إلى مدينة مونتريال الكندية وعاشت هناك فترة، إلا إنها قررت العودة مجدداً إلى مصر من أجل دخول عالم الفن





يُشار أن «إيلي» سبق وشاركت في عدة أعمال فنية ولكنها لم تبرز فيها كثيرا، أما أكثر ما لفت الانتباه إليها هي جلسات التصوير التي تخضع لها، فمع انتشار الصور يقارن الجمهور بينها وبين شقيقتها ويتحدثوا عن الشبه بينهن، وعن تفكيرها في الدخول بقوة إلى عالم الفن والشهرة.

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وقالت «المهندس»، عن شقيقتها الفنانة الراحلة أنها كانت دائمًا تحمل ملامح وجهها وتصرفاتها البراءة والشقاوة مثل الأطفال، لافتة إلى أنها كانت دائمًا ما تحب أن تفعل المقالب اللطيفة في مدرسيها، كما أنها كانت مميزة بين أصدقائها وزملائها نظرًا للون شعرها الأصفر

وأكدت «إيلي» أنهما كانتا دائمًا تحرصان على ممارسة رياضة الباليه والجيم بشكل مستمر، وأضافت أن «ميرنا» كانت محبوبة دائمًا من قبل أصدقائها وزملائها، وتابعت أن درجة حبها الكبير لشقيقتها الراحلة جعلتها تتزوج وتنجب فتاة، وتقوم بتسميتها ميرنا.

يُذكر عن الفنانة الراحلة ميرنا المهندس أنها كانت تعانى من مشاكل فى النخاع الشوكى التى أسفر عن إصابتها بنزيف فى الرئة، وولدت فى الثالث من مايو 1976، واسمها الحقيقى ميرنا عبدالفتاح محمد رجب وأطلق عليها المنتج السينمائى حسين حلمى المهندس لقب ميرنا المهندس

تخرجت ميرنا من معهد الموسيقى ودرست الباليه، واعتزلت التمثيل لفترة في بداية الألفية الثانية بعد معاناتها مع مرض في القولون ولكن بعد تحسن حالتها الصحية عادت للوسط الفني من جديد، كما أنها قدمت عددا من الأعمال السينمائية وفى عام 1993 م أول أفلامها “مستر دولار”.

ومن أهم أعمالها فى التليفزيون مسلسل “الإمام الغزالى” و “عابد كرمان” و “برة الدنيا” و “ايام الرعب والحب” و “فى حضرة الغياب” و “مباراة زوجية” و “ارابيسك”.

في عام 2009، لعبت دور البطولة للمرة الأولى في فيلم الأكاديمية، وأصيبت بمرض مناعي نادر أفتك بالقاولون وتم استئصاله واستبداله في لندن، ورحلت عن عالمنا في الخامس من أغسطس عن عمر لم يتجاوز الـ 32 عامًا.

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