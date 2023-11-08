تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين للفنانة اللبنانية الغائبة عن الإعلام مايا نصري، برفقة أولادها الثلاثة ميكاييلا ومانويلا وجيوفاني، لكنها لم تكشف عن وجوههم، وفضلت أن تتركهم بعيدين عن الإعلام.

مايا نصري في صورة عائلية

وكانت الفنانة مايا نصري احتفلت بعيد ميلادها، وشاركت متابعيها بهذه الصورة التي جمعتها بزوجها المخرج إيهاب لمعي وأولادهم الثلاثة.

وعلقت مايا نصري على صورتها العائلية وكتبت عبر حسابها على Instagram :”في عيد ميلادي عاجزة عن شكر الرب بما فيه الكفاية على هذه الهدايا والبركات الجميلة زوجي العزيز حب حياتي وميكايلا وجيوفاني ومانويلا أطفالنا الثلاثة الرائعون”.

زواج مايا نصري

وتزوجت مايا نصري من المخرج المصري إيهاب لمعي عام 2010 وإحتفلا بزواجهما وسط مجموعة مقربة جداً من الأهل والأصدقاء، وأقيمت مراسم الزواج في كنيسة سيدة الوردية في لبنان. رزق الثنائي بثلاثة أولاد، ميكاييلا ومانويلا وجيوفاني.

وإبتعدت مايا نصري عن الساحة الفنية للإهتمام بعائلتها. مرت بفترة عصيبة بعد ولادة إبنها الذي كان يعاني من مشكلة في القلب وخضع لعملية جراحية وعانت كثيراً ولم تتحمل فكرة أن يدخل غرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة.

نبذة عن مايا نصري

ولدت مايا نصري عام 1976، ودرست في كلية الفنون الجميلة ومن ثم اتجهت للتمثيل ودرست الإخراج والسينما والتلفزيون، كما اتجهت للعمل كعارضة أزياء، ومن ثم اتجهت لعالم الغناء من خلال مشاركتها في برنامج كأس النجوم، وشاركت عام 1999 في البرنامج التليفزيوني كأس النجوم عن فئة الفنانة الراحلة ليلى مراد.

وعام 2001 كانات بداية انطلاقتها الفنية من خلال تقديمها أول ألبوم غنائي بعنوان أخبارك إيه والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا.

آخر أعمال مايا نصري

ويُشار إلى أن آخر أعمال مايا نصري مشاركتها في فيلم ريما عام 2020، مع محمد ثروت وهالة فاخر والطفلة ريم عبد القادر وفراس سعيد وإيهاب فهمي ومها نصار وأحمد فتحي وغيرهم، والفيلم دارت أحداثه في إطار تشويقي حول فتاة صغيرة لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »