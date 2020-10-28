شاركت الإعلامية “بوسي شلبي” جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الفيديوهات “إنستجرام” بصورة ظهرت من خلالها مع نجلي الفنانين أحمد السقا وأحمد رزق، بمدينة الجونة خلال المشاركة في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وعلقت بوسي علي الصورة وقالت: “الغاليين أبناء الغاليين بحبكم حمزة أحمد رزق وحمزة أحمد السقا”، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت حيث يُعد هذا ظهوراً نادراً لـ “حمزة” نجل الفنان أحمد السقا، الذي طالما حرص والده علي إبقائه بعيداً عن الأضواء، كما أشار الجمهور إلي الشبه الواضح بينه وبين والده.

ومن ناحية أخري، أثارت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، الإستغراب بإطلالتها على “ريد كاربت” حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة؛ إذ وبمجرد وصول أحمد السقا، وزوجته إلى السجادة الحمراء، جذبا عدسات الكاميرات بطريقة لافتة.

حيث أطلّت مها الصغير بفستان يحمل لون “فوشيا” نيون من البيلسيه، لكنها حرصت على ارتداء جاكيت بدلة سوداء فوق الفستان، وكان يشبه بدلة الرجال وهو ما أخفى تفاصيل فستانها، الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين. وجعلها تتصدر بتلك الأطلالة محركات البحث والتريند علي السوشيال ميديا.

وحضر حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي كل من هالة صدقي، أحمد السقا، محي اسماعيل، سمير صبري، لبلبة، محمد فراج، عمرو يوسف، كندة علوش، خالد النبوي، أسر ياسين، ليلي علوي، يسرا، بشري، أمينة خليل، بسمة، روجينا، إيمان العاصى،

وكان من بين الحضور أيضاً: إيناس الدغيدى، إنجى المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة، أحمد داوود، علا رشدى، أحمد داش، سهر الصايغ، عمر الشناوى، عمر السعيد، هند عبد الحليم، ناردين فرج، عمرو عابد، ندى موسى، نور قدرى، ميرنا نور الدين، محمد حاتم، إنجى اباظة، سلوى عثمان، محمد ثروت، ريم سامى، محمد على بن جمعة، استيفانى صليبا، سامر المصرى، فراس سعيد، لينا شماميان، سوسن بدر، جومانا مراد .