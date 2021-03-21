في ظهور نادر لها، نشر الفنان الشاب “أحمد صلاح السعدني”، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، برفقة والدته بمناسبة عيد الأم، الذي يوافق اليوم الأحد 21 مارس. وأرفقها برسالة مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهه بوالدته.

حيث علّق أحمد السعدني علي تلك الصورة وقال: “كل سنة وأنتي ست الناس وأهم الناس وأحلى الناس وكل الناس ربنا يخليكي ليا”، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه ومتابعيه الذين حرصوا علي الدعاء لوالدته ولوالده الفنان الكبير أيضًا بدوام الصحة والعافية.

وعلي الصعيد الفنى، يشارك الفنان أحمد السعدني في مسلسل “زى البيت الوقف”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، وتدور أحداثه في إطار درمي اجتماعي تدور أحداث المسلسل، حول العلاقات الأسرية والزوجية، وذلك حيث تنشأ خلافات بين زوجين، تؤدي إلى ترك الزوج المنزل ورفضه لفكرة الطلاق.

كما ينتظر أحمد السعدني طرح فيلمه الجديد العنكبوت الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم احمد السقا ومنى زي وريم مصطفى وظافر العابدين وزكي فطين عبدالوهاب وغيرهم الكثيرين من نجوم السينما المصرية.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل “شبر مية”، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.