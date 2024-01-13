كشف الفنان المصري هشام ماجد، عن ظهور نادر لزوجته “نيبال” في صور قام بنشرها احتفالا بعيد ميلادها.

ونشر هشام ماجد، صورتين لهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “عيد ميلاد سعيد زوجتي العزيزة”.

هشام ماجد يحتفل بميلاد زوجته

وتفاعل عدد من نجوم الفن في أحدث ظهور لهما، حيث كتبت هنا الزاهد :”بارك الله لكما”. وكتبت رانيا محمود ياسين: “بارك الله فيكما”. وكتبت بسمة: “ربنا يحميكم لبعض”. وكتبت إنجي علاء: “أسعد عيد ميلاد جميل نيبال”.

وكان من أبرز تعليقات الجمهور على صور هشام مع زوجته، أحد المتابعين الذي أكد أن الأخيرة تشبه العارضة الشهيرة “جورجينا روريغز“

مسلسل”أشغال شقة”

على جانب آخر، يشارك هشام ماجد مع أسماء جلال في مسلسل”أشغال شقة” ويعرض على منصة شاهد.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل “أشغال شقة” من 15 حلقة ويدور في إطار كوميدي، ويعرض في موسم رمضان الدرامي 2024.

فلمين لـ هشام ماجد

كما يشارك في بطولة “إكس مراتي” مع الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل وإخراج معتز التوني. وأيضا فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” الذي يشارك بطولته مع هنا الزاهد.

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يجسد فيه هشام ماجد دور مهندس معمارى ساخط على حياته الزوجية ويتعرض لموقف مفاجأة يحول حياته الزوجية إلى جحيم.

الفيلم تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

آخر أعمال هشام ماجد

يشار إلى أن آخر أعمال هشام ماجد في السينما “فيلم تسليم أهالي” الذى تم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى، وشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، عبد الله مشرف، وضيوف الشرف محمد ممدوح، لوسى، أحمد فتحى، شيكو، شيماء سيف، عمرو وهبة، جيلان علاء ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى

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