تداولت مجموعة من الحسابات الفنية النشطة المعينّة بنشر أخبار وصور الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة للنجم سمير غانم أثناء حضور حفل زفاف الفنان أحمد فهمي علي الفنانة هنا الزاهد والذي أقيم في أحدي الفنادق الكبري بالقاهرة في مساء 11 سبتمبر عام 2019، واللافت في تلك الصورة كان ظهور شقيقه حسام الدين غانم.

حيث التقطت عدسات المصورين في الحفل لحظة دخول الفنان الكبير إلي قاعة الزفاف برفقة شقيقه اللواء حسام غانم، وذلك في ظهور جداً نادر له، وبدا الاختلاف في ملامحهما واضحا بشكل كبير، وهذا ما أشارت إليه تعليقات المتابعين علي تلك الصورة المتداولة بمواقع السوشيال ميديا.

سمير غانم وشقيقه حسام الدين غانم

يُشار إلي أنه في العام 2011 قضت محكمة جنح قسم الجيزة بحبس شقيق ​سمير غانم​ وآخر لمدة عامين بتهمة النصب والاحتيال. وترجع وقائع الدعوى التى أقيمت ضد حسام الدين يوسف غانم شقيق الفنان سمير غانم و البدوى حسين اللذان للإستيلاء على مبلغ 100الف جنية، حيث ادعوا بأنهم أصحاب شركة السند لإستثمار الزراعي والعقاري وأنهم يمتلكون العديد من الاراضي في عدة محافظات ومنها محافظة مطروح الى انهم بعد استيلاءهم على المبلغ اكتشف الضحية الذي أقام الدعوي ان المتهمان قام بالنصب عليه واستولوا على أمواله بعد ما وهموه بمشروع كاذب ووهمي

كما تواردت أخبار في السنوات الأخيرة تفيد بأن حسام الدين غانم شقيق الفنان سمير غانم هو والد الفنانة الشابة “تارا عماد”، وكان لا يعلم حتى السنوات الأخيرة أن لديه ابنة حيث انفصلت عنه والدة تارا دون أن تخبره بحملها وبعد مرور سنوات طويلة اكتشف وجود ابنة له تعمل بمجال الفن.

وفي أول تعليق من والدة تارا عماد، عن هذا الكلام قالت في تصريحات صحفية: «لا أريد التعليق أو الرد ومن يحب ابنتي لن يستمع لهذا الكلام، وأتمنى عدم وصول هذه الأخبار لها حتى لا تتضايق أو تغضب»، ويردد البعض أن تهمة النصب والاحتيال ربما تكون السبب وراء إنكار والدة تارا علاقتها به.