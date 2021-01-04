تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة كان قد نشرها المخرج المصري “سامح عبد العزيز”، الزوج السابق للفنانة “روبي”، وشهدت تلك الصورة ظهور نادر لـ “طيبة”، إبنتهما الوحيدة، وبدت الصغيرة “نسخة طبق الأصل” عن والدتها، ولم يعرف هل تواجدت برفقة ابنتها مع زوجها السابق أم لا.

الجدير بالذكر أن الفنانة روبي لا تفضل أبداً ظهور إبنتها طيبة في وسائل الإعلام، ولكنها كشفت مؤخرا عن امتلاك ابنتها موهبة فنية مؤكدة أنها ممثلة كبيرة، ولكنها تتمنى أن تصبح صغيرتها مهندسة، وقالت إنها “ألذ حاجة في الدنيا” وأجمل منها بكثير.

وأضافت، في تصريحات للإعلامية مريم سعيد ببرنامج “MBC TRENDING” أن ابنتها أحلى منها، مشيرة إلى أن ابنتها بعمر الأربع سنوات وهي ممثلة كبيرة، موضحة انها ستترك لابنتها قرار اختيار المجال الذي تريد العمل فيه، موضحة أنها تتمنى أن تعمل ابنتها في الهندسة أو الطيران، لكن القرار يرجع لها في النهاية.

في سياقٍ آخر، تألقت النجمة روبي بالغناء خلال ظهورها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة استثنائية من برنامج “صاحبة السعادة” على قناة DMC بمناسبة العام الجديد، حيث غنت روبى أغنيتها الشهيرة “ليه بيدارى كده” كلمات عبد العزيز عمار وألحان محمد رحيم، وشاركتها إسعاد يونس بالرقص معها على مسرح البرنامج.

غنت روبى أيضاً أغنية “مالى” كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد عقيد، إضافة إلى مشاركتها المطرب أحمد علي ويجز غناء أغنيته الشهيرة “باظت” من كلماته وألحانه، بطريقة مختلفة. وتصدرت روبي بتلك الأغنية التريند علي السوشيال ميديا.

وتحدثت روبي عن علاقتها بإبنتها، حيث قالت إن أكثر أغنية تحبها “طيبة” هي “ليه بيدارى كدة”، وأشارت إلى أنها تحاول متابعة جروب الماميز التابع لمدرسة ابنتها لمتابعة كل جديد، كما أنها تلجأ في بعض الوقت إلى زوجة الفنان آسر ياسين فابنها برفقة ابنة روبي فى المدرسة، كما أكدت أنها تحب كل الرقص بأنواعه، وتحاول أن ترقص طوال الوقت.